Actualmente, podría parecer que cualquier director de Hollywood sería afortunado de participar en un proyecto de Marvel. Sin embargo, a Quentin Tarantino no le atrae en lo absoluto esta idea, al grado de que ha llamado “jornalero” a todos los que han participado en este universo cinematográfico.

Como parte de una entrevista por el lanzamiento de su nuevo libro, Cinema Speculation, Tarantino le comentó a Los Angeles Times que no tiene la intención de participar en algún proyecto de Marvel, ya que considera que todos los directores solo han sido contratados para cumplir con un trabajo específico, y solo por eso. Esto fue lo que comentó:

Junto a esto, el director ha mencionado que el estado actual de las películas de gran tamaño de Hollywood es otra de las razones por las cuales no planea colaborar con Marvel.

“Por supuesto, me gustó ‘Star Wars’. ¿Qué es lo que no me puede gustar? Pero recuerdo, y esto no es un ‘pero’ de una manera negativa, sino en el buen sentido. La película me llevó por completo y me estaba meciendo y rodando con estos personajes… Cuando se encendieron las luces, me sentí como un millón de dólares. Y miré a mi alrededor y tuve este momento de reconocimiento, pensando: ‘¡Guau! ¡Qué rato en el cine!’.

Ahora, ese no es necesariamente mi tipo exacto de película favorita. Al final del día, soy más un tipo de ‘Encuentros cercanos [del tercer tipo]’, solo la idea más grande y Spielberg se propone hacer una epopeya para la gente común, no solo para los cinéfilos. Pocas películas tuvieron el tipo de clímax que tuvo ‘Encuentros cercanos’. Sorprendió a las audiencias”.