Puedes matar a un enemigo de RE4 remake, ¡con huevos!

No, no es lo que estás pensando, literalmente puedes matar a uno de los jefes de Resident Evil 4 con huevos. Cerca del final del capítulo del castillo, los jugadores deben luchar contra un noble malvado que se fusionó con una reina parásita. Puedes matarlo fácilmente en dos golpes, siempre y cuando estés armado con huevos dorados.

Normalmente, los huevos se utilizan en RE4 como una forma de restaurar la salud del jugador. Aunque también se pueden usar para aturdir temporalmente ciertos enemigos parásitos, pero no estaban destinados a ser armas de destrucción masiva.

A menos que tu nombre sea Ramón Salazar, por supuesto. Salazar es un cultista que jugó un papel clave en el secuestro de la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham, y lo enfrentas al final del capítulo del castillo. O más bien, luchas contra una quimera formada por la reina parásita, uno de sus monstruosos guardias del cuerpo y el propio Salazar.

La Wiki de RE recomienda exponer su punto débil con una ametralladora y luego golpearlo con un lanzacohetes. Pero hay una manera más fácil de matarlo. Si le arrojas al menos un huevo dorado, elimina la mayor parte de su salud. Esta debilidad ni siquiera es un error; explotarla hará que Salazar caiga hacia atrás y llame al protagonista Leon Kennedy “gusano”.

You can kill Salazar using a golden egg in Resident Evil 4 remake 💀 One egg does 70% damage so even one is enough pic.twitter.com/TZvy9CbTRC

— LARXA🔜😈🦊VTuber (@TheLarxa) March 30, 2023