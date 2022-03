Parece que los rumores sobre la inminente revelación de Project Spartacus sí tienen cierta credibilidad después de todo. Esto lo decimos porque ciertos usuarios, tanto de PS5 como de PS4, reportan que tras haber renovado sus membresías de PlayStation Plus, Sony también les está tomando en cuenta esta misma suscripción como si se tratase de una de PlayStation Now.

Algunos usuarios de NeoGaf reportan que tras haberse suscrito a PS Plus, o tras haber renovado una suscripción existente, están recibiendo una suscripción a PS Now totalmente gratis por la misma duración. Por ejemplo, aquellos que renuevan su membresía de PS Plus por 12 meses también están recibiendo una suscripción de PS Now de 12 meses sin costo adicional.

Otros jugadores que ya tenían suscripciones para ambos servicios reportan que también hay un extraño bug con sus nombres. Al momento de ver los nombres de su suscripción, están viendo dos suscripciones a PS Plus en lugar de ver suscripciones individuales de PS Plus y PS Now. Sin embargo, aquellos que solo están suscritos a uno de estos dos servicios no han visto cambio alguno en sus suscripciones.

Por supuesto, también existe la posibilidad de que esto sea un simple bug, pero ciertamente sería una coincidencia bastante interesante. Aparentemente, Project Spartacus sería revelado durante un importante evento de PlayStation este mismo mes, aunque hasta la fecha, Sony todavía no le ha dado fecha oficial a esta supuesta presentación.

Nota del editor: Creo que ahora sí estamos viendo los primeros vestigios de Project Spartacus. Y es que desde el año pasado, varias pistas han apuntado a su existencia, pero Sony ha hecho un “buen trabajo” resguardando el secreto hasta la fecha. Tarde o temprano vamos a tener todos los detalles oficiales.

Via: NeoGAF