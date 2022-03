¿Cell volverá en Dragon Ball Super: Super Hero?

Hace unos cuantos días se lanzó un nuevo tráiler para Dragon Ball Super: Super Hero, y como ocurre normalmente, los fans empezaron a teorizar sobre el posible villano secreto. Durante parte de este adelanto podemos ver una especie de cápsula conectada a un montón de tubos, pero ¿quién se encuentra dentro de ella? Hay varias teorías, y muchas de ellas apuntan al regreso de Cell.

Como sabes, Cell fue destruido durante Dragon Ball Z y a diferencia de otros villanos, desde ese entonces ya no hemos vuelto a saber nada de él. Al menos en el canon de la franquicia. Debido a lo anterior, los fans piensan que este antagonista volverá en Super Hero mucho más fuerte que nunca.

Bruh!!! Did yall see the new Dragon Ball Super Super Hero trailer?? It shows “the birth of the ultimate evil” and I been calling it!! It’s Cell! Trust me! pic.twitter.com/Oz92rNb4H4

— Will 🇧🇷 WillyWillFB.eth (@WillyWillFB) March 3, 2022