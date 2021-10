Primer tráiler de la secuela de ‘Cómo entrenar a tu dragón’

La franquicia de ‘Cómo entrenar a tu dragón‘ se ha convertido en la más taquillera de DreamWorks Animation, al menos en territorios norteamericanos. Debido a su éxito, era de esperarse que la productora quisiera seguir adelante con ella y ya sabemos exactamente cómo piensan hacerlo.

El día de hoy se ha liberado un nuevo tráiler de How to Train Your Dragon: The Nine Realms, una serie secuela ambientada mil 300 años después de la trilogía original. Evidentemente, este proyecto cuenta con nuevos personajes y a través del siguiente tráiler puedes conocer a sus protagonistas.

Todavía no tenemos muchos detalles al respecto, pero seguro que sus autores nos revelarán más información conforme se acerque su fecha de estreno.

How to Train Your Dragon: The Nine Realms llegará a Hulu y Peacock el 23 de diciembre de este año.

Nota del editor: Las películas de ‘Como entrenar a tu dragón’ la verdad es que sí son muy divertidas, y aunque me hubiera encantado conocer más sobre la historia de Hipo y Astrid, esta nueva serie se ve que podría ser un digno sucesor para la obra original de DreamWorks.

Via: Hulu