Presentan trailer de The Penguin

Durante el evento de prensa “Nuestro futuro en streaming”, Warner Bros. Discovery presentó un primer vistazo a The Penguin, la próxima serie de Colin Farrell que surge del mundo de The Batman de Matt Reeves.

La serie recientemente ha elegido a varios actores y comenzó su producción a principios de este año con miras a una fecha de estreno aún no anunciada que apunta a finales de este año o a principios de 2024. El evento se centró en “un siglo de narrativa”, el evento del centenario de Warner Bros., y dado que Batman y DC han estado por más de 80 de esos años, y es parte clave del portafolio de Warner Bros., se entiende que la serie recibirá bastante amor en su desarrollo.

Aún no se sabe mucho sobre la historia de The Penguin, pero se rumorea que Michae Zegen (The Marvelous Mrs. Maisel) interpretará el papel de Alberto Falcone, también conocido en los cómics como el Asesino del Día Festivo. Ese personaje fue interpretado anteriormente por Jack Quaid de The Boys en la película animada Batman: The Long Halloween.

“La serie de Penguin es oscura, pero tengo tanta licencia para explorarla y tanta libertad debajo del maquillaje”, dijo recientemente Farrell a Gold Derby. “Hay algún tipo de permiso que se te da para explorar de una manera que es difícil darte a ti mismo cuando es solo tu semblante, ¿sabes? Así que estoy muy emocionado al respecto”.

“Matt está trabajando en Batman 2 como una saga del crimen de Batman, que también incluye la serie de TV de Penguin“, explicó recientemente el jefe de DC Studios, James Gunn. “Y es algo propio, y él está trabajando duro en eso. Vino y nos presentó algunas cosas increíbles y realmente geniales el otro día. Nuestro plan es que continúe”. Lauren LeFranc (Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D., Impulse) se desempeña como escritora, productora ejecutiva y showrunner para la serie, que será producida ejecutivamente por Reeves y Dylan Clark.

Se espera que la serie de ocho episodios tenga lugar inmediatamente después de The Batman, probablemente llenando el vacío entre películas. Craig Zobel (Hunt) es productor ejecutivo y dirigirá los primeros tres episodios. Además de Farrell en The Penguin, también aparecerán Cristin Milioti (How I Met Your Mother), Zegen, James Madio (The Offer), Scott Cohen (Gilmore Girls), Michael Kelly (Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O’Connell (Outer Range) y Rhenzy Feliz (Runaways). Todavía no se conoce la fecha de lanzamiento de la serie.

Vía: Comicbook