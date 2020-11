Pokémon Sword and Shield ya se vende físicamente con todas sus expansiones

A diferencia de años anteriores, Pokémon Sword and Shield no recibió una versión mejorada con nuevo contenido, sino que en su lugar, ambos títulos recibieron un Pase de Temporada que incluía dos expansiones. Ahora, ya es posible adquirir una versión física que incluye todo en un solo paquete, pero hay algo que deberías tomar en cuenta.

Tal y como se había anunciado anteriormente, Pokémon Sword and Shield + Pokémon Expansion Pass ya está disponible para su compra por un precio de $79.99 dólares. ¿Qué incluye exactamente? El juego base de Sword and Shield más ambas expansiones, todo en un solo cartucho. Es decir, no tendrás que descargar nada más y no habrá archivos por separado.

El Pase de Temporada de Sword and Shield incluye la expansión de The Isle of Armor y The Crown Tundra, ambas añaden nuevos pokémon así como áreas adicionales de exploración.

