Pokémon contaba con modo difícil y nadie lo notó

En los últimos títulos de Pokémon, se ha notado particularmente que el reto no es de lo más alto, pues los líderes de gimnasio no dan giros de tuerca y menos los rivales a lo largo del modo historia, pues con estos últimos incluso toman la criatura inicial más débil para que el elegido por nosotros tenga la ventaja. Y aunque algunos no lo sepan, sí existía un modo difícil pero que pocos notaron, mismo que inclusive se ha quitado en los títulos más recientes como los propios Scarlet y Violet.

Hasta los juegos más modernos todos los juegos incluían en su menú de opciones un apartado llamado “Tipo de Combate”, que ofrecía dos ajustes: “cambiar” o “mantener”. Por defecto, el juego estaba configurado en el modo “cambiar”, que permitía a los jugadores conocer el próximo mosntruo del rival tras derrotar al anterior, la cual era una ventaja. Esta mecánica francamente restaba credibilidad al desafío que presentaban los combates.

Entonces seleccionar el modo “mantener” hacía los combates más difíciles. En este modo, los jugadores no podían cambiar de criatura tras derrotar al rival, lo que significaba que cualquier decisión mala podría complicar la batalla. Si el siguiente personaje del oponente era desfavorable, el jugador tenía que cambiar, sacrificando un turno valioso que el enemigo podría aprovechar para atacar o mejorar estadísticas.

Por razones no contadas, Game Freak decidió eliminarlo en las últimas entregas. Aunque la desarrolladora no ha dado explicaciones oficiales sobre la decisión, es evidente que la opción no tenía suficiente demanda para justificar su adición. Solamente quienes se dedican al competitivo han notado esta ausencia, pero quienes juegan de manera casual no han tenido problemas, pues probablemente en sus diferentes partidas de todos los juegos no notaron que estaban cursando por la fase fácil de la experiencia.

Ya veremos si en el próximo juego de Legends ZA estará presente.

Nota del autor: La verdad es algo que le da reto adicional al juego, según yo venía incluido desde el primero de Game Boy. Y poco a poco el combate se va haciendo más casual.