PlayStation tiene un regalo especial para los usuarios de PS4, y aquí te decimos cómo obtenerlo

PlayStation está ofreciendo un regalo muy especial para los usuarios de PS4. Como seguramente ya lo sabrán, ya puedes conocer el tiempo que le invertiste a las consolas de Sony en 2020. Además de proporcionar información bastante interesante, todos los interesados podrán obtener un tema dinámico conmemorativo para la plataforma de previa generación.

Lo único que necesitas hacer es ingresar a este sitio, y listo. Sony inmediatamente te proporcionará las horas que le invertiste a tus principales juegos de 2020. De igual forma, conocerás el número de trofeos que lograste conseguir y datos interesantes que podrás compartir en redes sociales.

Respecto al tema dinámico de PS4, el único requisito que necesitas cumplir es haber pasada más de 10 horas en un juego a lo largo de 2020. No importa si el título en cuestión salió el año pasado o no. Tal vez no sea la gran recompensa que muchos esperaban, pero esto será perfecto para todos los que coleccionan temas dinámicos.

En temas relacionados, se vendieron más de 4.5 millones de PS5 en 2020. De igual forma, la nueva actualización para el PS5 ya está disponible.

Vía: PlayStation Blog