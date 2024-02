Planean que PlayStation 6 sea la consola más poderosa

El mercado de los videojuegos tiene como a sus dispositivos más poderosos a Xbox Series X y PlayStation 5, y aunque algunos quieran creer lo contrario, la consola de Microsoft se ha consolidado como la que destaca en rendimiento debido a sus materiales de ensamblaje. Con esto en mente, Sony no quiere que esto no vuelva a suceder, por lo que ya están pensando que PS6 será la creación más ambiciosa de la siguiente generación, sobrepasando a sus competidores en casi todo aspecto posible.

Antes que nada primero se ha hablado de que la empresa ya quiere lanzar el supuesto PS5 Pro, el cual con esta segunda edición le ganará a Microsoft, razón por la que ya está poniendo en las manos el kit de desarrollo a algunos de los terceros que van a crear juegos tomando el aparato como base.

Regresando a los rumores de PS6, se dice que el sistema ha estado en desarrollo durante aproximadamente un año y sus especificaciones, como CPU y RAM, aún no se han terminado, por lo que hasta podrían estar esperando a más herramientas. Sony está hablando con estudios para modificar la consola, solo se dice que seguramente funcionará con tecnología AMD, ya que AMD es el único proveedor que se está considerando. De hecho antes se había hablado de que estarían en pláticas con NVIDIA, lo que al final se descartó.

También se menciona que la ventana de lanzamiento de la consola es 2028. Por lo que el camino hacia la meta aún es largo y hay detalles que se pueden cambiar, ya sea desde una capacidad de disco duro que llegue tal vez a los 2TB y que la memoria RAM pueda compararse con la de una computadora de alta gama. De igual manera, juegos de estudios grandes de PlayStation tendrían cupo para entregar las experiencias más llamativas, se habla de que hasta The Last of Us 3 será uno de los títulos estrellas para el lanzamiento.

Por ahora, toda la información se debe de tomar con pinzas.

Vía: wccftech

Nota del editor: Pienso que es bastante precipitado hablar de un PS6 hasta este momento, y es que si somos honestos, ni el PS5 ha terminado de despegar por ahora. Ya que hoy pocos exclusivos por parte de Sony después de casi cuatro años en el mercado, solo han salido 4 por así decirlo, de los cuales uno de ellos es remake.