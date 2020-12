Phil Spencer quiere que otros miembros de Xbox también reciban reconocimiento

Ha sido un año bastante ocupado para la gente de Xbox y particularmente, para Phil Spencer, quien no solo ha tenido que lanzar dos consolas totalmente nuevas en medio de una pandemia, sino que también ha tenido que participar en un sinfín de entrevistas durante este periodo de tiempo. Ante esto, Spencer ya está harto de siempre verse a sí mismo, y preferiría que otras personas de su equipo también tuvieran este reconocimiento.

Vía Twitter, Spencer le contestó al YouTuber, Parris, donde también mencionó que hay más gente de su equipo que también merece ser reconocida:

I think you bumped me in Fall when I was going to be on :-)…..you were an upgrade from me, same with Sarah. I’m sure we’ll get time set. But even I’m tired of seeing me in interviews, I really like the people on the team who do the real work getting known by the community.

— Phil Spencer (@XboxP3) December 13, 2020