Personajes de Bravely Default II llegarán a Super Smash Bros. Ultimate

El día de mañana, 26 de febrero, por fin llegará Bravely Default II a Nintendo Switch. Como ya es una costumbre con este tipo de lanzamientos exclusivos, Super Smash Bros. Ultimate tendrá una colaboración con el nuevo juego de Square Enix, ya que los personajes principales de este título estarán disponibles como Spirits.

Este evento comenzará el 26 de febrero, y terminará el 3 de marzo. Entre estos días, todos los jugadores de Super Smash Bros. Ultimate tendrán la oportunidad de conseguir los spirits de Seth, Gloria, Elvis y Adelle, y agregarlos a la gigantesca colección del juego.

To celebrate its launch, two new spirits from #BravelyDefault II will arrive on the #SmashBrosUltimate Spirit Board this Friday! Challenge these Excillant spirits for five days from 26/02! pic.twitter.com/ytFoY7sl9d

— Nintendo of Europe (@NintendoEurope) February 24, 2021