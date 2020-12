Patente sugiere la existencia de un PS5 ‘Pro’ con dos tarjetas gráficas

No tiene ni un mes que el PlayStation 5 llegó al mercado, pero eso no significa que Sony no esté pensando en el futuro de esta consola. Aunque pareciera que todavía es muy temprano como para estar trabajando en una posible versión ‘Pro’, una patente sugiere que la tecnológica japonesa podría ya traerse algo entre manos.

De acuerdo con una nueva patente registrada el pasado 30 de julio, se hace mención sobre una “consola PlayStation” con dos tarjetas gráficas, es decir, una versión mucho más poderosa que la actual. Sin embargo, en este documento no se hace referencia a un PS5 Pro como tal, y también podría tratarse de un simple respaldo legal para el futuro.

Adicionalmente, en el documento también se habla sobre el cloud gaming, que bien podría referirse a PS Now o algún otro tipo de servicio a futuro, así como el término de “consola escalable”, que básicamente significa que el PS5 está abierto a recibir alguna mejora de hardware, como una posible versión ‘Pro’.

Fuente: Free Patents Online