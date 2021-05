Outriders registró más de 3.5 millones de usuarios únicos durante el mes de su estreno

Outriders fue un juego que sorprendió a muchas personas por lo divertido que resultó ser. Lo nuevo de Square Enix y People Can Fly también demostró ser un masivo éxito, particularmente durante su mes de estreno, cuando logró acumular la impresionante cifra de 3.5 millones de usuarios únicos. Aunque esta estadística no refleja ventas, sus autores están confiados en que el título mantendrá una saludable base de jugadores puesto que también han prometido nuevo contenido para el futuro.

We’re excited to reveal that we surpassed 3.5 million unique players in our first month after launch!

THANK YOU!

More information, including patch news here: https://t.co/7F73ZtRboO

Further stats in this thread 👇 pic.twitter.com/rCyo3wL2fw

— Outriders (@Outriders) May 19, 2021