Octopath Traveler: Champions of the Continent ya tiene fecha de lanzamiento

Octopath Traveler es considerado uno de los mejores RPG’s en Nintendo Switch. Ahora, aunque por el momento no tenemos información sobre una secuela para consolas o PC, el mercado móvil recibirá una nueva entrega, conocida como Octopath Traveler: Champions of the Continent, la cual ya tiene fecha de lanzamiento para Japón.

Recientemente Square Enix reveló que Champions of the Continent estará disponible en dispositivos iOS y Android el próximo 28 de octubre en Japón. Esta entrega será free-to-play y contará con microtransacciones. Para celebrar este anuncio, la compañía también compartió un nuevo tráiler del juego.

Por el momento se desconoce si Champions of the Continent llegará a occidente. Mientras que Square Enix ha decidido localizar juegos como Final Fantasy Brave Exvius y War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius, entregas móviles de Kingdom Hearts y Bravely Deafult solo se encuentran disponibles en Japón, así que por el momento nada es seguro.

Vía: Gematsu