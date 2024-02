Nuevo tráiler de Kingdom of the Planet of the Apes

Como parte de los tráilers que han salido a la luz gracias al Super Bowl, 20th Century Fox ha compartido un nuevo avance de Kingdom of the Planet of the Apes, la nueva entrega de la aclamada serie. En esta ocasión, podemos ver un mundo que se asemeja cada vez más a lo que vimos en la cinta original de 1968.

Después de una exitosa trilogía, Kingdom of the Planet of the Apes dejará a César de lado, y se enfocará en nuevos personajes y un reino nunca antes visto. Aquí, una joven humana, interpretada por Freya Allan, a quien recordarás por su papel de Ciri en la serie de The Witcher, tendrá que huir de la sociedad de los monos. Esta es la descripción de la cinta:

“El director, Wes Ball, da nueva vida a la épica franquicia ambientada varias generaciones en el futuro después del reinado de César, en la que los simios son la especie dominante que vive en armonía, y los humanos se han visto reducidos a vivir en las sombras. Mientras un nuevo líder simio tiránico construye su imperio, un joven simio emprende un viaje desgarrador que lo hará cuestionar todo lo que sabía sobre el pasado y tomar decisiones que definirán el futuro, tanto de los simios como de los humanos”.

Te recordamos que Kingdom of the Planet of the Apes llegará a los cines el próximo 10 de mayo de 2024. En temas relacionados, aquí puedes ver el primer tráiler de Deadpool & Wolverine.

Nota de Editor:

La serie de El Planeta de los Simios es una que ha cobrado nueva vida desde la cinta de 2011. Lo más extraño es que, pese a todas las películas que hemos visto en la última década, esta continúa siendo una franquicia con mucha calidad.

Vía: 20th Century Fox