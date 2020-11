Nueva pista apunta a que Uncharted 5 tal vez ya está en desarrollo

En el pasado Sony ha mencionado que una de sus estrategias con el PS5, es ofrecer más experiencias firts party y exclusivas. De esta forma, los fans han especulado que una nueva entrega en la serie de Uncharted está en desarrollo, pero Naughty Dog no estaría a cargo, sino que un diferente estudio se encargará del posible quinto juego.

Aunque por el momento no hay información oficial sobre el desarrollo de un nuevo Uncharted, se ha descubierto que el estudio de Sony San Diego ha agregado más talento. Zak Oliver, artista ambiental quien recientemente trabajó en The Last of Us Part II, se ha unido al nuevo equipo, esto después de ocho años trabajando en Naughty Dog.

Oliver se desempeñará como artista ambiental senior en un proyecto no anunciado, que muchos esperan que sea una especie de secuela o spin-off de Uncharted. Aunque Naughty Dog se ha encargado de desarrollar los previos juegos de la serie, el estudio ha mencionado que desean alejarse de esta franquicia, por lo cual un nuevo equipo sería una buena forma de llevar a Nathan Drake y compañía a la siguiente generación.

Esperemos tener más información en un futuro. En temas relacionados, la película de Uncharted ha terminado su filmación. De igual forma, así luce Mark Wahlberg como Sully en esta cinta.

