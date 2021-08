No More Heroes 4 sería una realidad en 10 años

Después de 11 largos años de espera, en solo unos días por fin veremos No More Heroes 3 en Nintendo Switch. Pese a que este nuevo título aún no está disponible, los fans ya quieren saber si una cuarta entrega podría ser una realidad, y cuándo llegaría a nuestras manos. Afortunadamente, Goichi Suda, mejor conocido como Suda51 y responsable por esta serie, tiene una respuesta.

En una reciente entrevista con GameXPlain, Suda51 fue cuestionado ante la posibilidad de una cuarta entrega de No More Heroes. Si bien el director no confirmó si este título llegará a ser una realidad, si mencionó que, en el dado caso de volver a ver a Travis en acción, tendrían que pasar 10 años. Esto fue lo que comentó:

“En pocas palabras, sí. Marvelous posee el 90% de la propiedad intelectual, por lo que si Grasshopper podría o no hacer No More Heroes 4 depende de Marvelous. Si hiciera No More Heroes 4, probablemente sería en unos 10 años más o menos, tanto en la vida real como en el tiempo del juego. Uno de los temas generales de la serie fue una especie de tema Rocky-ish. Gran parte de la historia de Travis refleja la de Rocky Balboa. Entonces, si Grasshopper hiciera un No More Heroes 4, entonces lo que me gustaría hacer, por no decir que esto definitivamente sucedería, es básicamente hacer que la historia refleje a Rocky IV, donde Rocky se enfrenta a Drago. En No More Heroes 4, Travis se enfrentaría a un enemigo súper duro en el norte que es básicamente la versión No More Heroes de Drago de Rocky IV. Nuevamente, esto asumiendo que Grasshopper fuera a hacer este juego. No estoy diciendo que así sea el juego o que definitivamente vaya a salir. Esto es justo lo que me gustaría hacer si Grasshopper hiciera el juego”.

Aunque la idea de una entrega con similitudes con Rocky IV suena algo emocionante, esperar otros 10 años para ver a Travis en acción es algo que probablemente decepcione a más de uno. Sin embargo, esto no quiere decir que la serie de No More Heroes tenga un descanso de una década, ya que un spin-off protagonizado por Shinobu podría ser una realidad. Esto fue lo que comentó Suda51 ante esta posibilidad:

“Para ser honesto, consideré posiblemente darle a Shinobu su propio spin-off. Otros personajes también, pero Shinobu en particular. En pocas palabras, sin embargo, No More Heroes no es mi IP. Marvelous posee la mayoría de la propiedad intelectual y Grasshopper posee una parte. El problema es que no podemos ir y hacer lo que queramos con estos personajes, pero todos en Grasshopper son realmente conscientes de la importancia de Shinobu como personaje, e incluso es un icono para algunos fanáticos. De hecho, la pareja de ella y Travis parece haberse vuelto bastante popular. He pensado mucho en desarrollar aún más Shinobu de varias maneras. Pero debido a la propiedad intelectual, realmente no puedo confirmar nada, pero estaría muy feliz de darle a Shinobu su propio juego, o incluso de que aparezca en otro juego, como un juego independiente como personaje invitado”.

Actualmente, la mente de Suda51 está enfocada en el lanzamiento de No More Heroes 3 en Nintendo Switch el próximo 27 de agosto. En temas relacionados, el director no pierde la esperanza de ver una serie o película de esta propiedad. De igual forma, aquí puedes ver cómo se ve el mundo abierto de este juego.

Vía: Nintendo Everything.