No esperes que Path of Exile 2 salga este año

Si esperabas poder jugar Path of Exile 2 este año, entonces te tenemos malas noticias. Chris Wilson, director de Grinding Gear Games, declaró que debido a múltiples complicaciones ocasionadas por la pandemia, es probable que este nuevo proyecto no vaya a llegar hasta 2022.

En entrevista para PC Gamer, Wilson explicó que el desarrollo del juego no ha avanzado tan rápido como a ellos les gustaría. Acá un extracto de su declaración:

“Hemos tenido dificultades contratando gente internacional debido a que la frontera de Nueva Zelanda está cerrada, así que eso detuvo el crecimiento de nuestro equipo un poco. El proceso de desarrollo tampoco ha avanzado tan rápido como nos hubiera gustado, así que nuestra meta es trabajar tan duro como podamos este 2021 y ver qué tanto podemos avanzar. Estamos tratando de hacer lo más que podamos, y eso nos dará una mejor idea sobre una posible fecha de lanzamiento, que seguramente estará más orientada hacia finales del año.”

Mientras tanto, recordemos que el original Path of Exile recibirá una expansión totalmente nueva el 20 de enero bajo el nombre de The Echoes of the Atlas, que incluye muchísimo nuevo contenido, 11 mapas adicionales y más modos de juego.

Fuente: PC Gamer