Nintendo recorta el pronóstico de ventas de Switch

El día de hoy Nintendo ha dado nuevas noticias en torno a las ventas del último trimestre del año, con reportes dignos de mencionar como que algunos videojuegos superaron el millón de unidades, entre ellos el remake de Paper Mario: The Thousand-Year Door, Luigi’s Mansion 2 HD, entre otros que se han lanzado en meses anteriores. Y ahora, parece que la empresa ha dado un nuevo pronóstico de ventas para su consola actual, el cual ha bajado debido a que muchos usuarios ya cuentan con el dispositivo.

La empresa ha reducido sus expectativas de ventas del aparato y sus juegos, mientras la espera por un nuevo hardware se alarga. Estas disminuyeron un 31% interanual en el trimestre que finalizó el 30 de septiembre, llevando a la compañía a recortar su pronóstico anual a 12.5 millones de unidades, frente a los 13.5 millones inicialmente proyectados.

Switch ha acumulado 146.04 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento hace más de siete años, quedando a unos 8 millones de unidades de alcanzar las ventas totales del Nintendo DS, la más distribuida de la compañía. A pesar de su longevidad, el interés en el Switch parece estar disminuyendo, dejando espacio para la anticipación de un nuevo sistema.

En cuanto a los juegos, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom vendió 2.58 millones de copias hasta finales de septiembre, mientras que Mario Kart 8 Deluxe sigue siendo el título más vendido de la consola, con 2.31 millones de copias adicionales vendidas en el mismo periodo. Esto refuerza su posición como uno de los mayores éxitos de la plataforma.

Aunque no se han dado detalles sobre un nuevo hardware, la reciente actualización de ventas de Nintendo deja claro que la compañía está en una etapa de transición. Los analistas y fanáticos especulan que un anuncio importante podría estar a la vuelta de la esquina, mientras la empresa se prepara para dar el siguiente paso en su evolución tecnológica.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Para este momento llegar a la cifra del DS podría ser complicado, no creo que vaya a suceder, pero al menos llegar a las 150 puede ser viable. Ya veremos si al final lo logran.