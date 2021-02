Nintendo no tiene intenciones de crear nuevos modelos del Switch actualmente

Como sabrán, Nintendo no tiene intención de anunciar un Switch Pro actualmente. Sin embargo, durante la reciente junta de inversionistas, Shuntaro Furukawa, presidente de Nintendo, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver nuevos modelos de la consola, ya sea de la versión normal o el Lite.

Aunque Nintendo tiene dos nuevos modelos en puerta, uno de Super Mario Bros., el cual estará disponible el próximo 12 de febrero junto a Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, y otro de Monster Hunter Rise en marzo, Furukawa ha mencionado que no tienen intenciones de lanzar algún modelo especial del Switch después.

“Con este calendario de lanzamiento para nuevo hardware y Nintendo Switch que acaba de marcar sus ventas más altas en su cuarto año en el mercado, no tenemos planes de anunciar un nuevo modelo”.

Junto a esto, Furukawa habló sobre la expansión del Switch, y cómo planean crear oportunidades para que aquellos que aún no tengan la consola de Nintendo logren adquirirla. Esto fue lo que comentó:

“(…) tendremos que comunicar el atractivo de Nintendo Switch como sistema de videojuego a las personas que aún no han comprado uno como resultado de nuestras iniciativas pasadas. Tendremos que seguir creando oportunidades que conduzcan a una compra. Creo que estas iniciativas seguirán siendo muy importantes en el futuro”.

Pese al gran éxito del Nintendo Switch, no visto hemos tantas ediciones especiales como uno podría llegar a pensar. Aunque Furukawa ha mencionado que por el momento no hay planes para nuevos modelos de la consola, es probable que conforme se anuncien nuevos juegos para 2021, también veamos algún tipo de hardware. Quizás un Switch de The Legend of Zelda ya está en producción, pero la Gran N aún no está listo para anunciarlo.

En temas relacionados, así es cómo Nintendo planea celebrar el 30 aniversario de Fire Emblem. De igual forma, así se vería un remake de Ocarina of Time para el Switch.

Vía: Nintendo