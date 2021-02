Nintendo celebrará el 30 aniversario de Fire Emblem con una serie de entrevistas especiales

Para celebrar el 30 aniversario de Fire Emblem, Nintendo estará llevando a cabo una serie de entrevistas especiales con algunos actores de voz de la franquicia. El video será publicado el próximo 8 de febrero y nos ofrecerá una “interesante y profunda conversación” sobre la saga.

In honor of #FireEmblem’s 30th anniversary, we will be releasing a celebratory video of candid, in-depth discussions featuring 7 voice actors that have brought life to some fan-favorite Fire Emblem characters! Check out the full video on 2/8 @ 7am PT / 10am ET. pic.twitter.com/Y7myatO6Ft

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) February 4, 2021