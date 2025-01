Hace tiempo, Nintendo compartió un comunicado en donde confirmaron que el Switch 2 será compatible con el software del Switch. Ahora, durante el video de revelación de la nueva consola, la Gran N ha compartido detalles adicionales sobre este aspecto, y no todas son buenas noticias, puesto que parte de tu librería no funcionará en el Switch 2.

Durante el video, Nintendo reconfirma que podrás disfrutar de tu librería de juegos del Switch en el Switch 2 por medio de la retrocompatibilidad física y digital. Sin embargo, la Gran N acompaña este anuncio con un asterisco importante. No todos los juegos disponibles en estos momentos funcionarán, ya sea en parte o completamente, en la nueva consola. Esto fue lo que mencionaron al respecto:

“En Nintendo Switch 2 puedes jugar juegos exclusivos y, además, juegos de Nintendo Switch. Nintendo Switch 2 reproduce juegos de Nintendo Switch en formato físico y digital. Algunos juegos de Nintendo Switch podrían no ser compatibles total o parcialmente con Nintendo Switch 2. Más información será compartida en el futuro en el sitio web de Nintendo. Los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán seguir usando este servicio en la consola Nintendo Switch 2″.

Esto quiere decir que algunos juegos podrían no funcionar adecuadamente en el Switch 2 por cuestiones técnicas. Considerando que la nueva consola cuenta con una pantalla más grande y un hardware avanzado en comparación con el Switch actual, no está del todo claro qué circunstancias impedirían que algo fuera jugable, más allá de un impedimento de algo como usar los Joy-Con del Switch 2 en algo como Ring Fit Adventure.

Esto es algo también sucede entre el PlayStation 4 y PlayStation 5. De esta forma, parece que veremos algo similar, por lo que tal vez la lista de juegos de Switch no compatibles con el Switch 2 sea pequeña. De igual forma, por el momento se desconoce si los juegos del Switch tendrán algún tipo de mejora de rendimiento en la nueva consola. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el Switch 2 aquí. De igual forma, este es el primer vistazo al nuevo Mario Kart.

Nota del Autor:

La idea de que no toda tu librería de juegos sea compatible con el Switch 2 es algo que puede molestar a más de uno. Sin embargo, esto usualmente se refiere a experiencias alejadas de los títulos first party, por lo que seguramente podrás jugar Mario Kart 8 Deluxe o Breath of the Wild en la nueva consola.

Vía: Nintendo.