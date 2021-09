Naughty Dog uso assets de inFAMOUS: Second Son para TLOU II

Lo hemos escuchado antes, pero una ventaja que tienen los PlayStation Studios es que se comparten mucha tecnología y experiencia entre los desarrolladores. Dicho esto, es raro conocer de algún ejemplo en específico. Durante una reciente entrevista con Game Informer, Naughty Dog ofreció una interesante anécdota, explicando cómo fue que Sucker Punch les ayudó mientras trabajaban en The Last of Us Part II.

Evan Wells, co-presidente del estudio, recuerda que en algún punto del estudio platicaron con Sucker Punch. Naughty Dog sabía que el juego se desarrollaría en Seattle, ciudad que anteriormente se había recreado en inFAMOUS: Second Son. En las palabras de Wells:

“Le dijimos a Sucker Punch, ‘Escuchen, no vamos a usar esos assets en el juego, pero queremos medir el espacio rápidamente, así que ¿nos los podrían prestar? Y ellos nos dijeron, ‘Por supuesto,’ y nos los mandaron. Rápidamente pudimos analizar el entorno. Fue una enorme ayuda.”

Ciertamente es una historia interesante que nos revela un poco más sobre cómo colaboran los estudios first-party de PlayStation. De igual forma, Neil Druckmann dijo que Sucker Punch también los ayudó en la captura de movimiento para los caballos del juego, puesto que ellos también lo estaban haciendo para Ghost of Tsushima.

Via: Game Informer