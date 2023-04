Modelo de México hace cosplay de Bowsette

La franquicia de Super Mario Bros. ha regresado a boca de todos debido al estreno reciente de la película creada por Illumination Studios, con personajes entrañables que muchos fanáticos quieren. Eso mismo nos ha llevado a que los fans hagan sus propios fanarts con sus favoritos, así como otros tributos que claramente conducen al mundo del cosplay.

Así una modelo de México que se hace llamar Chelle en redes sociales, ha resucitado a algo que fue tendencia hace mucho tiempo, eso es el fenómeno de Bowsette, personaje de la inventiva de los fans. Pues en New Super Mario Bros. U Deluxe se originó la super corona, la cual convierte a Toadette en Peachette, imaginando así qué pasaría si Bowser se pone el objeto.

Acá las fotos:

Por ahora, Nintendo no ha hecho a esta versión de Bowser oficial, sin embargo no se quejaron en su momento por todos los artes de fans que se compartieron en las redes hace años. Por su parte, en The Legend of Zelda si crearon una versión femenina de Link, aunque solo se puede encontrar en el spin off conocido como Hyrule Warriors.

Recuerda que la película de Mario está disponible en cines.

Vía: Instagram

Nota del editor: Ojalá Nintendo hiciera oficial esta versión, solamente que un poco más censurada por eso de que es una franquicia oficial. La idea es buena, pero será difícil que se considere algo fidedigno.