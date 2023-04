Modder ayuda a revivir las Wii U que quedaron inservibles

Desde hace algunas semanas se dio una noticia interesante respecto a las consolas Nintendo Wii U, dado que cierto número de usuarios reportaron que los dispositivos quedaron inservibles. Poco tiempo después de eso, descubrieron que se trataba de un error conocido como NAND la cual era una especie de tarjeta, y ahora, ya habrían encontrado la solución.

El experimentado ingeniero electrónico y especialista en modding conocido como créo el Wii-U NAND Rebuilder, un mod que permite a los usuarios reemplazar/escribir en la NAND muerta de Wii U y reemplazarla. Esto mediante el uso de una Micro SD.

Aquí el video de su procedimiento:

Everyone, I want to demonstrate the NAND-AID. This interposer is a 2-in-1 tool that allows you to both recover your bad NAND chip but also replace it entirely with a MicroSD card.

Once I finalize the design, I'll release it 100% for free so we can fix these Wii-Us! Sound good? pic.twitter.com/HvCEEvDQx7

— Voultar (@Voultar) April 12, 2023