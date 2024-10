Miiverse regresaría en el Nintendo Switch 2

Recientemente, Nintendo confirmó que llevará a cabo una serie de pruebas de la nube para el Switch Online, algo en lo que muchos usuarios a lo largo del mundo pueden participar. Si bien la verdadera naturaleza de estas pruebas sigue siendo un misterio, muchos han señalado que esto podría marcar el regreso de Miiverse.

Miiverse fue una red social exclusiva del Wii U, la cual fue bastante popular en su momento. Sin embargo, con el cierre de los servidores de esta consola, la plataforma llegó a su fin. Aunque Nintendo aún no confirma la verdadera naturaleza de las pruebas para el Switch Online, Laura Kate Dale, periodista y consultora en múltiples apartados, ha señalado que Miiverse podría regresar dentro de poco. Esto fue lo que comento:

I want to believe Miiverse could be coming back. Limited numbers, different language regions, could definately be a test for moderation strategy etc.

Test now, make it a launch day Switch 2 feature. Bring it back Nintendo! https://t.co/T9iXfswH9m

— Laura Kate Dale – Mastodon "@LauraKBuzz@tech.lgbt" (@LaurakBuzz) October 10, 2024