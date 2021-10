Michael Caine se retira oficialmente de la actuación

Después de más de 70 años, Michael Caine ha anunciado su retiro del mundo de la actuación. Tras su más reciente película, Best Sellers, el actor de 88 años de edad aseguró que ya no les posible seguir trabajando en este medio, y en su lugar, optará por escribir libros. Importante destacar que Caine ya está familiarizado con esto, pues es autor de tres memoirs incluyendo ‘What’s It All About? An Autobiography’.

Caine reveló esta noticia durante el programa Kermode and Mayo’s Film Review de BBC Radio 5, y esto fue lo que dijo al respecto:

“Obtuve el papel de un alcohólico en Best Sellers, y curiosamente, también resultó ser mi último papel, en serio. Lo digo porque no he trabajado en dos años. Tengo un problema de columna que afecta mis piernas, así que no puedo caminar muy bien. Y también he escrito varios libros, que ya han sido publicados y han sido exitosos, por lo que ya no seré un actor — sino un escritor. Es algo encantador, porque como actor, debes levantarte a las seis de la mañana para ir al estudio. El escritor puede trabajar sin tener que levantarse de su cama.”

A Caine lo recordarás por su papel como Alfred Pennyworth en la trilogía de The Dark Knight, así como en Tenet, película protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson. Caine era un actor que normalmente aparecía en películas de Christopher Nolan, así que si alguien realmente lo va a extrañar, será este cineasta.

Nota del editor: Ciertamente es triste tener que despedirse de alguien con tanto talento como Caine, pero definitivamente se ha ganado este bien merecido descanso. Los fans del actor podrán seguir interactuando con su trabajo a través de los diferentes libros que vaya a escribir, pero desafortunadamente ya no lo veremos en la pantalla grande.

