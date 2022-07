¿Más juegos del N64 llegarán al Nintendo Switch?

A diferencia del NES y SNES, la librería del Nintendo 64 no cuenta con una extensa lista de juegos que todo el mundo necesita jugar. Es así que muchos se preguntan si la Gran N continuará con el soporte de esta plataforma en el Switch Online. Afortunadamente, la compañía ha compartido un mensaje que tiene buenas noticias para los fans.

Después de un anuncio inesperado, el día de ayer llegó Pokémon Puzzle League a la aplicación de N64 en Switch Online + Expansion Pack. Seguido de esto, la compañía compartió un mensaje en donde asegura que sí hay planes para agregar más juegos a esta plataforma. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

More #Nintendo64 games will be added to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack. Stay tuned!

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 15, 2022