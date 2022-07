Nintendo encenderá el Halloween con Bayonetta

Casi cinco años han pasado desde que Bayonetta 3 fuera anunciado en la edición 2017 de The Game Awards y tras una agónica espera, la gran N ha confirmado que la nueva aventura protagonizada por la atractiva bruja estará disponible el 28 de octubre del año en curso.

Por tal motivo, viajaremos en el tiempo para conocer algunos de los datos más representativos de esta franquicia que comenzó siendo multiplataforma por un acuerdo comercial con Sega para que finalmente pasara a ser una exclusiva de Nintendo y se convirtiera en una serie de culto.

El reloj de la edad: El brazalete para indicar la hora que porta Bayonetta, contiene los números 14111219, haciendo alusión a su fecha de nacimiento: 19 de diciembre de 1411. La sensual protagonista, está por cumplir 611 años.

Apego y nostalgia por Dante: Hideki Kamiya, creador de Bayonetta, también fue el encargado de dar vida a Devil May Cry, dejando patentes múltiples similitudes entre ellos. En ambas producciones aparece un personaje llamado Enzo que sirve como informante. Asimismo, los protagonistas de los juegos en cuestión, comparten las frases “Let’s Rock Baby” o “Flock off, Feather face!”

La venganza de los lentes: Trasciende que diversas mentes creativas al interior de Platinum Games se oponían a que Bayonetta portara anteojos, propiciando que como revancha, el señor Kamiya equipara de este accesorio a todos los personajes principales en la primera entrega.

Cameos en el mundo gaming: Bayonetta no sólo apareció en Smash Bros. Ultimate, también ha estado presente en Anarchy Reigns, y Wonderful 101, además de Shin Megami Tensei: Liberation Dx2.

Apelando a un lenguaje real: Cuando Bayonetta invoca a los demonios, emite sonidos que se sustentan en el idioma enoquiano, una aparente lengua angelical que ha sido documentada por los ocultistas John Dee y Edward Kelley en el siglo XVI. Curiosamente, estos dos sujetos se dan cita en Nioh.

Finalmente, Bayonetta 3 llegará a Nintendo Switch junto con la impresionante edición de colección Trinity Masquerade y reedición de la primera entrega de esta licencia, en formato físico. Ambos productos ya han sido confirmados para su distribución en territorio americano.

Nintendo no ha parado de ofrecer grandes lanzamientos durante el presente año y esa inercia no se detendrá en los siguientes meses, cuando no sólo veamos a la sensual bruja de regreso, sino que también será posible disfrutar de Xenoblade Chronicles 3 y Pokémon Violet | Scarlet, por mencionar algunos.

Twitter | Instagram | Twitch: @iamjosecelorio