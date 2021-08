Más de 6 millones de personas han jugado Hellblade

En 2017, Hellblade: Senua’s Sacrifice llegó al mercado con el objetivo de contar una historia única. A cuatro años de su lanzamiento, Ninja Theory, desarrolladores de este título, han revelado que más de seis millones de personas han disfrutado de Hellblade: Senua’s Sacrifice.

Por medio de un nuevo tweet, Ninja Theory reveló que más de 6.3 millones de personas han experimentado la historia que nos ofrece Hellblade: Senua’s Sacrifice a lo largo de sus diferentes plataformas. Aunque este estudio ya forma parte de Xbox Game Studios, este juego ha llegado a consolas de PlayStation, PC y Nintendo Switch. De igual forma, no se han compartido números especificos por consolas.

This is also a cool opportunity to point out that we have now had a total of 6.3M players across all platforms 🎉 https://t.co/ccN61FAYET

— Ninja Theory (@NinjaTheory) August 9, 2021