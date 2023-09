Marvel’s Spider-Man 2 alcanza importante etapa de desarrollo

La semana pasada los fans han quedado impresionados con una sección en especial del State of Play, y eso es justamente el fragmento con gameplay liberado de Marvel’s Spider-Man 2, juego que por mucho es el más esperado de 2023 para Playstation. Y justo pocos días después de tal suceso, sus creadores de Insomniac Games han revelado algo bastante importante en torno al producto.

Mediante una publicación de redes sociales han confirmado que el título del personaje de Marvel llegó finalmente a la etapa Gold, eso significa que ya tienen una versión final que se puede jugar desde el inicio a la conclusión, depurando bugs y errores que puedan interrumpir o impedir proseguir. Eso hace que ya se pueda mandar a imprimir para sacar las copias físicas y distribuir en tiendas digitales.

WE ARE GOLD! We're thrilled to share the news ahead of #SpiderMan2PS5's launch on October 20, 2023 with a few words from the game's cast! #BeGreaterTogether pic.twitter.com/ChitBfTREM

