Marvel’s Avengers ha contratado a un nuevo desarrollador

Aunque para este punto parece imposible que Marvel’s Avengers logre redimirse y conseguir una gigantesca base de fans, Crystal Dynamics y Square Enix aún no se dan por vencidos con este título. Pese a que la semana pasada se anunció que Shaun Escayg, director creativo de este título, abandonó el estudio responsable por el juego, recientemente se reveló la contratación de un veterano desarrollador, y parece que es la persona indicada para el trabajo.

Recientemente se reveló que Brian Wagoner, quien trabajó en Marvel Heroes, se ha convertido en el diseñador de sistemas de Marvel’s Avengers, en donde se encargará de “construir nuevos sistemas y funciones”. Lo interesante, es que esta no es la primera vez que Wagoner trabaja en un juego de esta propiedad, ya que en 2013 estuvo a cargo de un MMO free-to-play con los héroes más fuertes de la Tierra. Esto fue lo que comentó el desarrollador.

Well, the time has come. I can finally announce that at the end of next month, I'll be leaving @EASPORTS and joining @CrystalDynamics as a System Designer on @PlayAvengers.

I'm really excited to join that team and help them build new systems and features for the game!

— Brian Waggoner (@HeyItsBWags) April 27, 2021