Mario es el personaje de videojuegos más votado para una adaptación live-action

Después del éxito que tuvieron las películas de Sonic y Detective Pikachu, Hollywood ya tiene ganas de hacer otra adaptación live-action de los videojuegos más populares. Sin embargo, ayuda saber qué es lo que quieren exactamente los fans, y de acuerdo con una reciente encuesta de The Hollywood Reporter y Morning Consult, se trata de Mario.

Un 44 por ciento de los 2,2000 encuestados estaban “medio” o “muy” interesados en una nueva cinta live-action basada en la saga de Super Mario. Dado lo popular que es esta franquicia, no debería ser muy sorprendente el resultado. Aunque la película de Super Mario Bros. de 1993 protagonizada por Bob Hoskins, John Leguiazmo, y Dennis Hopper fue gravemente criticada, logró ganar ciertos seguidores a través de los años. Aquí los resultados:

Otras longevas franquicias como Pac-Man, Donkey Kong, Grand Theft Auto, Call of Duty y The Legend of Zelda se posicionan por debajo de Mario. Uno de los resultados más interesantes y posiblemente alarmantes fue una película de Mario Kart. Más de un 34 por ciento de personas están interesados en ver esta película.

Fuente: GoNintendo