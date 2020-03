Nuevo clip de The Rise of Skywalker resalta la épica pelea entre Kylo y Rey

Adelantándose un poco al lanzamiento casero de Star Wars: The Rise of Skywalker, Lucasfilm y Disney han estado lanzando videos de alta calidad del Episodio IX, dándole a los fans la oportunidad de revivir algunas de sus escenas favoritas sin tener que acudir a una grabación no oficial. Uno de éstos es la épica confrontación entre Rey y Kylo Ren conforme pelean en los restos abandonados de la Death Star II.

Los fans que han estado buscando nueva información sobre algunos de los sucesos que ocurren en la película han encontrado sorprendentes respuestas en la novelización de The Rise of Skywalker, que incluye algunas apantallantes revelaciones, como el hecho de que el Emperador Palpatine realmente es un clon. También han encontrado algunos elementos que se rumorearon haber estado en la película, pero ahora resulta que no eran del todo cierto, como la aparición de Ben Solo como un fantasma de la fuerza.

Fuente: JoBlo Movie Trailers