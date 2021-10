A menos de que hayas estado viviendo bajo una roca estas últimas horas, seguro ya estarás enterado de que Facebook, WhatsApp e Instagram no sirven. Al momento de redacción, ninguna de estas tres plataformas funciona y por supuesto, los usuarios no perdieron el tiempo con los memes y las burlas.

Everyone assembling on Twitter to find out why WhatsApp, Instagram, and Facebook are down. pic.twitter.com/90ewoPNotx

— SunRisers Biryani (@iHarshaRoyal) October 4, 2021