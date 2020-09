Magic The Gathering: Arena hará su debut en dispositivos móviles

Aprovechando el resurgimiento de la nueva colección, El Resurgir de Zendikar, Wizards of the Coast ha detallado sus planes a futuro para Magic The Gathering: Arena. Tal y como se había anticipado, este nuevo set de cartas estará disponible el próximo 17 de septiembre en la versión online, y la versión física hasta el 25 de septiembre. Afortunadamente, eso no fue todo lo importante que se dio a conocer.

Una de las revelaciones más importantes es que Magic The Gathering: Arena llegará a dispositivos móviles, pero lamentablemente no se estableció una fecha de lanzamiento exacta ni mayores detalles al respecto. Por otra parte, El Resurgir de Zendikar traerá de regreso habilidades como Aterrizaje y Estímulo. De igual manera, se introducirá una nueva habilidad llamada Grupo que te dará la opción de mezclar diferentes tipos de criaturas temáticas para crear fuertes habilidades.

Y por último, pero no menos importante, se nos presentó un vistazo general al futuro de Magic:

– Kaldheim – Mundo de vikingos en Magic – Invierno 2021 – Strixhaven – La universidad más elitista del Multiverso – Primavera 2021 – Adventures in the Forgotten Realms – Crossover con Dungeons & Dragons – Verano 2021 – Innistrad – Hombres lobo y vampiros – Finales de 2021 – Time Spiral Remastered – Sin fecha – Modern Horizons 2 – Sin fecha

