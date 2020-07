Mafia: Definitive Edition mostrará su primer gameplay mañana

Después de que Mafia: Definitive Edition fuera retrasado hasta septiembre, los fans se quedaron con muchas ganas de conocer más sobre el proyecto. Por fortuna, no tendremos que esperar mucho tiempo para ver cómo luce el juego en acción, pues han anunciado que mañana, 22 de julio, tendremos nuestro primer vistazo a su gameplay y aquí te decimos la hora exacta en que lo podrás ver.

Por medio de Twitter, la cuenta oficial del juego se encargó de confirmar esta información con el siguiente mensaje:

Tune in TOMORROW at 8am PT / 4pm BST for the Official Gameplay Reveal of Mafia: Definitive Edition!

➜ https://t.co/I2ztjXo7FZ pic.twitter.com/M5ZuZMZ7Mp

— Mafia: Trilogy (@mafiagame) July 21, 2020