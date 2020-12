Con el paso del tiempo, nuestras colecciones de videojuegos no solamente crecen en tamaño, sino en importancia también. Sin pensarlo, es probable que algunas personas cuenten con una serie de objetos de alto valor monetario y sentimental. Lamentablemente, un hombre de Nueva York ha perdido ambos, ya que su madre tiró a la basura una colección de un estimado de medio millón de dólares.

De acuerdo con VG 24/7, un hombre de Nueva York contaba con una colección con más de 500 juegos de PS1 sellados, así como consolas retro, y hasta un NeoGeo AES, algo que no puedes encontrar en cualquier lado. De igual forma, el afectado tenía una increíble cantidad de cómics y cartas raras de Magic: The Gathering. Todo esto se encontraba de forma segura en la bodega de la casa de sus padres. Sin embargo, su madre, quien no tenía conocimiento del valor de todos estos objetos, tiró toda su colección a la basura.

De esta forma, más de $10 millones de pesos se perdieron para siempre. Lo peor de todo, es que seguramente esta situación se hubiera evitado si el hombre le hubiera comentado a su madre lo importante que era la colección para él. Será mejor que hablen con sus padres sobre todo lo que tienen en su casa, y así prevenir situaciones como esta.

