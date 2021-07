Los Juegos Olímpicos usan música de Dragon Quest

La ceremonia de los Juegos Olímpicos de Japón por fin se está llevando a cabo. Para la sorpresa de muchos, tuvimos la oportunidad de escuchar el tema principal de Dragon Quest, así como el fanfare de victoria de Final Fantasy, el leitmotiv de Frog en Chrono Trigger, música de Monster Hunter y Kingdom Hearts. Considerando que el País del Sol Naciente tiene una gran cultura de los videojuegos, especialmente de los RPG, estas apariciones era de esperarse. Sin duda alguna, es agradable ver que este tipo de contenido sea visto a nivel mundial durante uno de los eventos más importantes en el ámbito deportivo.

Las piezas musicales aparecieron durante la presentación de los países que participarán en los Juegos Olímpicos, y es un gran toque que muchos fans de los videojuegos seguramente reconocieron inmediatamente.

They are playing Kingdom Hearts music at the Olympic opening ceremony while the Olympians walk in! Sorry for the bad screen recording. I just thought this was so cool. They also played Monster Hunter world, Dragon Quest and some other games 😀 #KingdomHearts pic.twitter.com/lAlnJPZvu6

— Austin(オースティン) (@AustinBarnette7) July 23, 2021