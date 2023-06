Los juegos de Nintendo que saldrán en la segunda mitad de 2023

Este año era un poco incierto en cuanto a lanzamientos de la marca Nintendo, pues hasta el mes de mayo solo sabíamos que llegaría Pikmin 4, dejando descuidado el resto del 2023 sin nada que ofrecer. Sin embargo, hace pocos días tuvimos un nuevo directo en el que se arreglan las cosas, y ahora la compañía de Japón tendrá una oleada de juegos por venir.

Pikmin 4 (21 de Julio)

Una nueva aventura del mundo de los Pikmin estará llegando el próximo mes, con nuevas habilidades, criaturas elementales, misiones y hasta mecánicas de toques RPG que serán dignas de mencionar. Lo mejor, es la implementación del pequeño perrito que ayudará con todo tipo de tareas. Será una buena puerta de entrada para quienes nunca han probado la saga.

Detective Pikachu Returns (6 de octubre)

Después de hace bastantes años regresa el dúo detectivesco del mundo Pokémon con Detective Pikachu Returns, juego que seguirá los acontecimientos para descubrir nuevos puzzles. A eso se suma que la región de Galar está presente con algunas criaturas que se van a relacionar con dicho personaje, mismo que sigue siendo amante del café.

Super Mario Bros. Wonder (20 de octubre)

Entre los últimos meses del año llega Super Mario Bros. Wonder, el cual apuesta por traer la magia de esta franquicia de regreso al terreno 2D, ilusión que ya se había gastado con la serie New que Nintendo usó hasta hartarse. No obstante, esta entrega se ve mucho más fresca en cuanto a mecánicas y animación que da un paso más en cuanto a personalidad.

WarioWare: Move It (3 de noviembre)

Parece que Nintendo está consciente de que la gente prefiere ciertas franquicias y prueba de ello fue el anuncio de WarioWare: Move It, título que apuesta por traer a esta saga de microjuegos por un camino más clásico. En esta ocasión se van a aprovechar las bondades de los Joy-Con, puesto que básicamente todo se tratará de la vibración HD y movimiento.

Pokémon Scarlet & Violet: The Hidden Treasure of Area Zero (Otoño)

Se ha prometido que llegará la primera parte de contenido DLC de Pokémon Scarlet y Violet este mismo año, dicho contenido lleva por nombre The Teal Mask. En esta nueva área se suman más criaturas de generaciones pasadas y también una legendaria que solo se podrá adquirir al pagar la expansión, que por cierto, no se pueden conseguir por separado.

Super Mario RPG (17 de noviembre)

Dentro de las sorpresas que se mostraron en el Nintendo Direct llegó Super Mario RPG, un clásico que regresa después de años de problemas de licencias con su desarrollador original, Squaresoft. En esta ocasión parece que la compañía consiguió conseguir este registro y se están encargando de darle nueva vida, no se ha mencionado tal cual al equipo que lo está elaborando.

Esta sería la lista de lanzamientos de gran peso para Nintendo Switch durante este 2023. Sin embargo, también habrá juegos de terceros que se ponen a la venta mientras llega la época fuerte en octubre.

Vía: Nintendo

Nota del editor: Aunque se perciban como pocos juegos, su peso es bastante importante, dado que en mayo tuvimos un juego más de gran calibre con Tears of The Kingdom. Además, lo complicado es que estos títulos se lanzan a la par de otros por parte de compañías rivales como PlayStation y Xbox.