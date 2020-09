Limited Run Games anuncia edición física de DOOM 64 para Switch y PS4

Después de más de dos décadas como una exclusiva del Nintendo 64, el pasado mes de marzo por fin llegó DOOM 64 a plataformas modernas y PC. Como ya es costumbre con este tipo de lanzamientos, Limited Run Games ha anunciado que una edición física y de colección de este título ya está en camino.

Slayers, it's time to Rip and Tear: @DOOM 64 pre-orders open on September 25 for Nintendo Switch and PS4 at 10AM ET. See you in Hell. pic.twitter.com/hzddYI5ixj

— Limited Run Games (@LimitedRunGames) September 14, 2020