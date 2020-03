Life is Strange 2 estrena prueba gratuita en Xbox One

Por si necesitabas otra razón para quedarte en casa, Dontnod Entertainment ha lanzado una prueba gratuita para su más reciente juego, Life is Strange 2. Esta prueba está disponible en Xbox One y te permitirá jugar el primer episodio completo.

La noticia la compartió la cuenta oficial de Xbox:

“Prueba Life is Strange 2. Solo te costará presionar unos botones.”

Sobra decirlo, pero si no has jugado el primer Life is Strange, entonces definitivamente deberías darle una oportunidad. También, ten en cuenta que los cinco episodios de Life is Strange 2 están disponibles en Xbox Game Pass, así que eres un suscriptor, puedes jugarlo todo sin tener que pagar nada más.

Fuente: Xbox