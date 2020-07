LEGO y Nintendo vuelven a colaborar para crear un NES de LEGO

Como sabrán, Nintendo ha tenido una gran relación con LEGO últimamente. El próximo 1 de agosto por fin llegará LEGO Super Mario, pero tal parece que esto no es suficiente, y una réplica del clásico NES hecha con piezas de LEGO está en camino.

Are you ready to play like never before? pic.twitter.com/XuNFD7rP0B

— LEGO (@LEGO_Group) July 13, 2020