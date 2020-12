LEGO es la franquicia third party más exitosa en las consolas de Nintendo

Como sabrán, el día de ayer se celebró el 25 aniversario de LEGO. Aunque este producto es recordado principalmente por todos sus sets de colección, no hay que olvidar que también ha tenido una gran participación de los videojuegos. De esta forma, se ha revelado que la franquicia de LEGO es la propiedad third party más exitosa en las consolas de Nintendo.

Desde su primera aparición en el N64, hasta los lanzamientos más recientes en el Switch. LEGO ha formado parte de las últimas consolas de la Gran N, y la gente se ha dado cuenta. De acuerdo con Matt Piscatella, miembro del NPD Group, organización que se encarga de recopilar información relacionada con las ventas en la industria de los videojuegos, LEGO es la franquicia third party más popular en las consolas de Nintendo en Estados Unidos.

Some LEGO game US fun facts, from The NPD Group:

– LEGO is the 9th biggest VG franchise in history ($ sales)

– The top 3 best-selling games: LEGO Star Wars: The Complete Saga, LEGO Batman and LEGO Star Wars II

– LEGO is the best-selling 3rd party franchise on Nintendo platforms https://t.co/3Zt3MYNp48

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 2, 2020