Las mejores máquinas tragaperras inspiradas en videojuegos

Los avances tecnológicos han cambiado fundamentalmente los comportamientos cotidianos del ser humano durante las últimas décadas. Con la creciente penetración de Internet de alta velocidad, el uso generalizado de los teléfonos inteligentes y la importancia de las redes sociales, la vida ha cambiado para siempre. Algunas personas son incapaces de recordar cómo era el mundo sin las redes sociales, Internet o smartphones. Si bien los avances tecnológicos han cambiado irrevocablemente la vida contemporánea, las industrias de los videojuegos y los juegos de azar han experimentado una gran revolución gracias a estos avances.

Hoy en día, la relación entre los videojuegos y los juegos de azar es más estrecha que nunca, ya que ambas industrias han florecido en los últimos años. Ambas actividades de juego se complementan a la perfección, y comparten características similares a nivel estructural y estético, especialmente con la llegada de los casinos online. Por este motivo, muchos desarrolladores de videojuegos han intentado que sus títulos sean aún más emocionantes agregándoles algún tipo de elemento relacionado con el mundo de los juegos de azar, ya sea una versión sencilla de la ruleta o el blackjack, así como minijuegos de apuestas como una forma de aumentar la experiencia del personaje en el juego para que pueda subir de nivel más rápido. Este tipo de actividades secundarias se pueden encontrar en títulos como Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V o The Witcher 3, entre muchos otros.

Los videojuegos se han convertido en una de las formas más populares de entretenimiento. En España, el número de usuarios ha superado la cifra de 15 millones de jugadores, cerca de la mitad de los españoles entre los 6 y 64 años, según los datos publicados por la Asociación Española de Videojuegos (AEVI). Con una de las mayores bases de seguidores en la industria del entretenimiento, los desarrolladores de videojuegos siempre están buscando nuevas formas de involucrar a los aficionados. Por este motivo, muchos videojuegos han dado el salto al mundo del cine, la mayoría de las cuales han tenido un gran éxito en taquilla. En los últimos años, los videojuegos también se han adentrado en la industria de los juegos de azar, especialmente a través de las clásicas máquinas tragaperras, que ahora se pueden encontrar en las plataformas de juego online.

Las máquinas tragaperras son una de las modalidades de juego más populares para los aficionados a los juegos de azar de todo el mundo. Por este motivo, los innumerables desarrolladores de juegos online intentan desarrollar slots únicas con temas atractivos para captar la atención de los jugadores. Algunas de las temáticas más comunes que se encuentran en cualquier casino online son aventuras, terror, mitología, deportes, etc. Una serie de temáticas que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios. En los últimos años, las máquinas tragaperras con temáticas de videojuegos se han ganado el cariño de los jugadores, ya que permiten disfrutar de lo mejor de ambos mundos. En este artículo, te presentamos las mejores máquinas tragaperras inspiradas en videojuegos.

Lara Croft: Temples and Tombs

Lara Croft es uno de los personajes más icónicos de la cultura popular. Creado por el diseñador de personajes de videojuegos Toby Gard, la arqueóloga inglesa comenzó en el mundo de los videojuegos en la consola Sega Saturn en el año 1996. Desde entonces, la exploradora ha protagonizado más de 30 títulos, deslumbrado a varias generaciones por igual. El éxito de los videojuegos provocó incluso adaptaciones cinematográficas. Pero eso no es todo. Ahora también tiene su propia máquina tragaperras. Una slot con 5 carretes y 15 líneas de pago que sumerge a los seguidores de Lara Croft en una aventura increíble e interactiva.

Street Fighter II

Street Fighter es uno de los juegos de arcade más emblemáticos de todos los tiempos. Este juego de lucha desarrollado por Capcom ha sido amado por varias generaciones. La segunda entrega de la saga Street Fighter salió al mercado en 1991, convirtiéndose en uno de los títulos más jugados en las máquinas recreativas. Street Fighter II, que el pasado mes de febrero cumplió 30 años, ha dado el salto a las máquinas tragaperras de los casinos online. De esta forma, los aficionados a los videojuegos y los juegos de azar pueden disfrutar de esta slot del clásico juego de arcade, que cuenta con 5 carretes y 25 líneas de pago.

Call of Duty: Modern Warfare

Una de las principales razones del éxito de la saga Call of Duty es que ofrece a los jugadores una experiencia inmersiva para ponerse en la piel de un soldado militar y entrar en una zona de guerra. Una experiencia que ha recreado Amaya Gaming en la slot de Call of Duty: Modern Warfare. Esta máquina tragaperras lleva a los jugadores al campo de batalla, con temas más oscuros y realistas. Un escenario en el que no faltan los clásicos tanques y edificios destruidos por todas partes.

Resident Evil

Con todo el éxito que ha tenido la franquicia de películas en los últimos años, muchas personas han olvidado que Resident Evil comenzó como un videojuego en 1996. De hecho, se trata de uno de los primeros títulos que nos vienen a la mente cuando hablamos de videojuegos de terror. De esta forma, no es de extrañar que la serie de videojuegos se haya abierto camino en el mundo de las máquinas tragaperras. La slot de Resident Evil cuenta con 5 carretes y 20 líneas de juego. Un juego que captura el tema de terror original del título de Capcom y atrapa a los jugadores al igual que lo hace la serie de videojuegos.

Hitman

Inspirada en el título del famoso Agente 47, la máquina tragaperras de Microgaming es la opción perfecta para aquellos jugadores que disfrutan de videojuegos de sigilo. La slot de Hitman cuenta con 5 carretes y 15 líneas de pago, así como numerosas características del título de IO Interactive. Una serie de elementos que hacen que el juego sea tan emocionante como el videojuego, ya que sumerge al jugador en un mundo de asesinato donde el Agente 47 es el asesino definitivo.