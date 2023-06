Lanzamientos más importantes de lo que resta de 2023

2023 ha estado de verdadero alarido si de estrenos de videojuegos hablamos. Los primeros seis meses han sido una auténtica locura, dejándonos a varios títulos que han quedado para la posteridad y que indudablemente, tendrán un lugar cuando formemos nuestras listas de lo mejor del año. La buena noticia acá es que de hecho, la temporada fuerte de lanzamientos ni siquiera ha comenzado y ahora que Summer Game Fest ha concluido, tenemos una imagen más clara de lo que estará llegando al mercado próximamente. Con el objetivo de que tú y tu cartera se vayan preparando, hemos armado una lista en la que podrás checar cuáles son los juegos más importantes que estarán llegando a nosotros en lo que resta de 2023, esto claro, con su fecha exacta así como en las plataformas para las que saldrá. Esperamos tus comentarios al respecto.

Junio

-F1 23 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 16 de junio.

-Park Beyond (PS5, Xbox Series X|S, PC) 16 de junio.

-Aliens Dark Ascent (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 20 de junio.

-Crash Team Rumble (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) 20 de junio.

-Final Fantasy XVI (PS5) 22 de junio.

-Sonic Origins Plus (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 23 de junio.

-Everybody 1-2-Switch! (Switch) 3 de junio.

-Ghost Trick: Phantom Detective (Switch, PS4, Xbox One, PC) 30 de junio.

Julio

-Exoprimal (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 14 de Julio.

-Immortals of Aveum (PS5, Xbox Series X|S, PC) 20 de Julio.

-Pikmin 4 (Switch) 21 de Julio.

-Disney Illusion Island (Switch) 28 de julio.

Agosto

-Blasphemous 2 (Switch, PS5, Xbox Series X|S, PC) 24 de agosto.

-Armored Core VI: Fires of Rubicon (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 25 de agosto.

-Sea of Stars (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 29 de agosto.

-Baldur’s Gate III (PS5, PC) 31 de agosto.

Septiembre

-Starfield (Xbox Series X|S, PC) 6 de septiembre.

-Super Bomberman R 2 (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 13 de septiembre.

-The Crew Motorfest (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 14 de septiembre.

-Lies of P (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 19 de septiembre.

-Mortal Kombat 1 (Switch, PS5, Xbox Series X|S, PC) 19 de septiembre.

-Pay Day 3 (PS5, Xbox Series X|S, PC) 21 de septiembre.

-Ys X Nordics (Switch, PS4, PS5) 28 de septiembre. *Solo Japón.

Octubre

-Forza Motorsport (Xbox Series X|S, PC) 10 de octubre.

-Assassin’s Creed Mirage (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 12 de octubre.

-Lords of the Fallen (PS5, Xbox Series X|S, PC) 13 de octubre.

-Alan Wake II (PS5, Xbox Series X|S, PC) 17 de octubre.

-Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 19 de octubre.

-Marvel’s Spider-Man 2 (PS5) 20 de octubre.

-Alone in the Dark (PS5, Xbox Series X|S, PC) 25 de octubre.

Noviembre

-Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 9 de noviembre.

-Persona 5 Tactica (Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC) 17 de noviembre.

Diciembre

-Avatar: Frontiers of Pandora (PS5, Xbox Series X|S, PC) 7 de diciembre.