Ladrón finge ser un profesor para robarse un Xbox

Algo que nos debe quedar claro, es que las consolas son productos de lujo que cumplen para servir de entretenimiento a la gente, eso hace que sus precios puedan ser bastante altos, la prueba más clara son Xbox Series X y PS5. Muchos ladrones están al tanto de esto, por eso están atentos a la menor distracción para poder quitarlos a sus dueños.

Así llega una historia proveniente de nuestro país, una que fue narrada por el periodista conocido como Carlos Jímenez. En ella se nos relata que dos menores de edad se fueron de pinta, y estos fueron descubiertos por un maleante que trazó un plan increíblemente rápido y astuto. Pues se les acercó con la intención de hacerse pasar por un maestro de su plantel.

SE BUSCA FALSO MAESTRO

Fingió ser profesor de un colegio.

Hablo con la mamá de dos menores… y le robó el Xbox!

Si ud lo reconoce, tenga cuidado.

Y denúncielo con @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/9x3caFl9VE — Carlos Jiménez (@c4jimenez) May 17, 2022

Eso llevó a una amenaza de avisar a la directora que se habían fugado, pero podían salvarse del castigo si cumplían con una condición, “prestarle” un Xbox para un torneo estudiantil. Así que los estudiantes no pensaron las cosas dos veces y fueron a la casa de uno de ellos, ahí su madre fue quién les dio la bienvenida a la morada y autorizó prestar el aparato.

Sin embargo, las cosas no terminaron bien para los jóvenes, puesto que se creyeron todo el cuento del ladrón, así que sacaron el Xbox y se lo dieron de inmediato con tal de no ser sancionados por su institución. Acto seguido, no se dijo ni una palabra después, pues el sujeto echó a correr con la consola para que ya nunca ( o al menos por ahora) lo volvieran a encontrar.

Todo ocurrió el 13 de mayo en la colonia Anáhuac.

Nota del editor: Puede sonar un poco cruel, pero esta podría ser una especie de lección por salirse de pinta y dejar la escuela a un lado, no es el peor de los delitos, pero no estamos en la ciudad más segura del mundo tampoco. En fin, ojalá encuentren al sujeto para que deje de hurtar a diestra y siniestra.

Vía: Twitter