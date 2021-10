La trilogía remasterizada de GTA también llegará a Switch

Tras muchos rumores y filtraciones, el día de hoy finalmente se confirmó la existencia de la Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, una colección que incluye Grand Theft Auto III, Vice City, y San Andreas. Además de llegar a consolas PlayStation, Xbox y PC, también se dio a conocer que podrás disfrutarla en Nintendo Switch.

Aunque en el tráiler oficial no se hace mención alguna de esto, basta con visitar el sitio de Rockstar Games para darnos cuenta que el Switch también se encuentra dentro de las plataformas confirmadas. Pero por si eso no fuera suficiente, entonces el propio Nintendo lo menciona vía Twitter.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition is coming to #NintendoSwitch later this year! pic.twitter.com/kBHqkcfc52

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) October 8, 2021