La película de Uncharted finalmente comenzará su rodaje este mes

Todavía no lo podemos creer, pero lo que en algún punto parecía perdido, parece ser que finalmente va a suceder. Estoy hablando de la película de Uncharted, que después de haber cambiado de directores muchísimas veces, el proyecto será encabezado por Ruben Fleischer y comenzará oficialmente su rodaje este mes, confirma el Jefe de PlayStation Worldwide Studios, Hermen Hulst.

En una entrevista para PlayStation Blog, Hulst declaró lo siguiente:

“Estamos muy emocionados. La película de Uncharted comenzará su rodaje este mes con Columbia Pictures. Tiene un elenco increíble — Tom Holland, Mark Wahlberg y el recientemente anunciado Antonio Banderas. Va a ser una película muy divertida, ayudará a alcanzar una audiencia que quizá no había escuchado de Uncharted anteriormente.”

Hulst procedió a confirmar que hay mucho más dentro de los planes para PlayStation Produtions además de la recientemente anunciada adaptación televisiva de The Last Of Us. Con el rodaje de este proyecto finalmente arrancando, parece ser que la película sí podría cumplir en tiempo y forma con su fecha de lanzamiento, 5 de marzo 2021.

Fuente: PlayStation Blog